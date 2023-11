Das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum wird sich für die kommenden zwei Monate bei freiem Eintritt (bis 31.01.2024), "für neue Formate, Ideen und Perspektiven" öffnen. Rund 80 Veranstaltungen stehen beim Festival "Forum Museum" auf dem Programm. Künstlerin Anna Scalfi Eghenter setzt das Ferdinandeum - ein gutes Jahr vor seinem Umbau - in einer Ausstellung als Baustelle in Szene.

Von außen sind bereits gelbe Bauschüttröhren der Arbeit "Cantiere Tempo (Baustelle Zeit)" an der Fassade sichtbar. Anna Scalfi Eghenter präsentiert an mehreren Terminen Kunstwerke, bei denen es auf die Beteiligung von Menschen ankommt. Zudem wird eine Installation mit großen Fotografien andere Werke der Künstlerin zeigen, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Landesmuseen.