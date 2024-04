Gelungener Auftakt für Kitzbühel Sound Escape Festival

Start in eine weitere elektronische Ära

Herzstück der Locations war die Mainstage in der historischen Innenstadt, im Innenhof der Bezirkshauptmannschaft.

An den drei Veranstaltungstagen gab es bereits ab Mittag ein hochkarätiges Line Up, bestehend aus lokalen und internationalen DJ-Größen. Tom Novy, Marvin Aloys und DJ Le Sano bildeten bei Kaiserwetter am Ostersamstag den Auftakt auf Sonnenrast, Jufenbeach, bei Tomschy und Berghaus Tirol. Die folgenden Tage wurden in diesem Sinne fortgesetzt: Vom Berg ging es am späten Nachmittag direkt zur Mainstage und anschließend weiter in die Bars und Clubs. "Trotz Regen am Ostermontag freuten sich Musik- und Tanzbegeisterte über den gebührenden Abschluss des ersten Kitzbühel Boutique Festivals", heißt es von Seiten der Veranstalter:innen.