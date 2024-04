Österreichische Erstaufführungen der Compagnien Anania Danses, Ultima Vez und Accrorap begeisterten das Publikum in der Dogana und zeigten verschiedene Ansätze, das Motto auszuloten. Denkanstöße erhielt man durch die Performances Omar Rajehs „Dance Is not for Us“, Zoë Demoustiers „What Remains“, „Precarious Moves” von Michael Turinsky sowie die Uraufführung „Volume 1“ der Broom Company.

Zahlreiche Veranstaltungen waren ausverkauft, mit über 6000 Besucherinnen und Besuchern blicke das Festival "auf eine erfolgreiche Ausgabe zurück", heißt es von Veranstalterseite zufrieden.

Das Festival 2025 findet von 4. bis 20. April statt.