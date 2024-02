Umzug nach 21 Jahren

Das Festival wäre angesichts der Kürzungen "in der bisherigen Form tot gewesen", begründete Festival-Hauptorganisator und Programmverantwortlicher Heinz D. Heisl gegenüber der APA den Umzug nach 21 Jahren. Man habe sich die "Entscheidung dennoch nicht leicht gemacht", sei dann aber angesichts der Umstände schweren Herzens dann doch gegangen, sagte er.

"Auch als man uns nach längerem Hin und Her in den Raum stellte, dass wir womöglich nicht von den Kürzungen betroffen wären, gab es kein Zurück mehr". "Sprachsalz" sei nämlich "ein Festival mit moralischen Werten" und erkläre sich bedingungslos solidarisch mit den anderen, noch immer massiv betroffenen Vereinen, so Heisl.