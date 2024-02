Harald Schmidt und Hakon Hirzenberger

Weniger belastet und vergiftet ist offenkundig das Verhältnis zwischen Harald Schmidt und Hirzenberger. Abermals - wie in den beiden Vorjahren - werden sie auf der Bühne der "Tenn" ins Gespräch kommen und über Gott und die Welt plaudern. Das wird wohl auch noch länger so sein: "Harald Schmidt hat mir zugesagt, dass er so lange jedes Jahr kommt, wie er noch gehen kann und ihn das Publikum noch sehen will." 2024 werde es jedenfalls "abermals ein lustiger Abend", in der im Duo-Setting "die Dinge der Welt befragt werden".

Eine ganz eigene Welt lässt sich neuerlich bei "Elvis - Ein Traum von Graceland" erkunden, nämlich die Welt des "King". Das Stück, aus der Feder von Hirzenberger und Rupert Henning stammend, lässt Elvis in einer Art Fiebertraum durch seine letzten Tage straucheln. Die Wiederaufnahme sei auch "dem großen Erfolg" geschuldet, ließ der künstlerische Leiter wissen.

Hirzenberger hat aber in der kommenden Spielsaison auch ein nigelnagelneues Stück parat, nämlich die "Würsteloper". Denn am Würstelstand spielten sich schlicht "die besten Geschichten ab". In seinem Stück sei "die Welt ein Würstelstand, der zum Ausverkauf steht", fand er Parallelen von Welt und Würstelstand.