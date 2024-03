Kontinuität in Innsbruck

Auch andere Aspekte seien ihr - neben der an solchen Stücken ablesbaren Bekenntnis zur Zeitgenossenschaft - sehr wichtig, erklärte Girkinger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Zuge der Programmpräsentation in Innsbruck: "Wir haben vier spartenübergreifende Produktionen am Programm." Dies sei österreichweit in dieser Form und Intensität "einzigartig", strich die Intendantin heraus. Unter ihrer künstlerischen Ägide gebe es aber nicht Stücke und Werke, die auf die wichtigen Fragen der Jetzt-Zeit reagierten und spartenübergreifend funktionierten, sondern durchaus auch "Unterhaltung" und leichtere Kost. "In dieser Sache ist mir ganz einfach die Bandbreite wichtig", erklärte die gebürtige Oberösterreicherin und legte damit ihre Programmatik dar.

Girkinger setzt augenscheinlich auf Kontinuität und knüpft an ihr bisheriges Wirken und Tun an. So wird es wieder - auch ein Steckenpferd von ihr - eine Kooperation mit den "Klangspuren Schwaz", einem Festival für Neue Musik im Tiroler Unterland, geben. Die Oper von Haas, bei der das Libretto vom Tiroler Literaten Händl Klaus stammt, fußt auf dieser Kooperation. Sie wird am 31. Mai in Bern uraufgeführt, in Tirol folgt zum Spielzeitauftakt am 13. September die österreichische Erstaufführung. Tags darauf folgt die Uraufführung von "Verlangen", einem Schauspiel von Lisa Wentz.

Zeitgenössiche Stücke

Zeitgenössisch ist gewissermaßen auch das Stück "Die Hölle auf Erden" von Maria Lazar, das am 28. September uraufgeführt wird. Dort geht es um etwas, das aktuell durchaus zeitgemäß ist: einen Krieg, der alles zu vernichten droht. Als etwas leichteren Kontraststoff dazu darf schließlich das Rockmusical "Hair" verstanden werden, das in der kommenden Spielsaison ebenfalls zur Aufführung gelangen wird.

Gut zum Einsatz kommt außerdem die neue Tanzcompany des Landestheaters. In vier Produktionen, darunter unter anderem "The Room" von Caroline Finn oder "Beben" von Marcel Leemann, das mit Livemusik des österreichischen Singer-Songwriters Oskar Haag aufwartet. Es gilt dabei eines: "Die Formvielfalt des Tanzes zeigen", wie Girkinger die Devise ausgab.

Als weitere tragende Säule wird auch das Tiroler Symphonieorchester (TSOI) bei acht Konzerten aufspielen. Am Programm stehen unter anderem die 2. Symphonie von Johannes Brahms oder Musik von Jean Sibeluis. Musikalisch geht es auch im "Haus der Musik" zu, das ebenfalls Teil des Tiroler Landestheaters ist. Dort widmet man sich auf vielfältige Weise der Musik von Johann Sebastian Bach.