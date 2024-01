Die Festwochen der Alten Musik wollen 2024 mit den Opern "Cesare", "Dido" und "Arianna" reüssieren. Erstmals stattfinden wird im Februar das "Winter Dance Festival - Lagrimas Negras by Enrique Gasa Valga" des ehemaligen Chefchoreografen der Landestheater.

Im Tiroler Zillertal wird es von April bis Juli beim Theaterfestival "Steudltenn" Bemerkenswertes zu sehen geben und das Kulturfestival "Stummer Schrei" feiert ab Juni in Stumm seinen 20. Geburtstag. In Tirols größter Halle, der Olympiahalle in Innsbruck, gastiert im März James Blunt, beim "Top of the Mountain Concert" in Ischgl wird Andreas Gabalier den Ski- und Feierwütigen einheizen. Im Juli werden Rock-Fans mit einem Deep Purple Konzert in Innsbruck wohl voll auf ihre Kosten kommen.

Was tut sich im Kulturjahr 2024 in Tirol? Ein Überblick: