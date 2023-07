Bregenzer Festspiele: Splatter-Ästhetik bei "Ernani"-Premiere

Hohe musikalische Qualität

An der Differenz zwischen Form und Inhalt hat sich im 19. Jahrhundert kaum einer der Opernschaffenden gestört. Verdi war schon als Dreißigjähriger in der Lage, eine kraftvolle und bühnenwirksame Partitur samt wunderschöner Passagen zu schaffen, was soll's, dass die Vorlage, nämlich "Hernani" von Victor Hugo, gar so grausig ist. Das Libretto, das Francesco Maria Piave daraus konstruierte, brauchte kein Wurf zu sein, der Komponist griff ohnehin in dieses ein. Sein Werk, ein Paradebeispiel für die ausgehende Belcanto-Ära, bietet Traumrollen für ambitionierte Tenöre, Baritone und Sopranistinnen und eine Herausforderung für das Regieteam.

Für Lotte de Beer zählt die 1844 uraufgeführte Oper zu den begehrten Aufgaben. Was die hohe Qualität der Musik betrifft, waren sich die Festspiel-Intendantin und die von ihr als Regisseurin engagierte Intendantin der Wiener Volksoper rasch einig. Zudem offenbart die Handlung jene Folgen missverstandener Ehrbegriffe, die in weiteren Festspielproduktionen - etwa "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" von Philip Venables - thematisiert werden.