Kunstmesse "Art Bodensee" wird nicht mehr durchgeführt

Die Vorarlberger Kunstmesse "Art Bodensee" ist für heuer abgesagt worden und wird auch in Zukunft nicht mehr durchgeführt werden. Eine entsprechende Mitteilung wurde vom Veranstalter - der Messe Dornbirn GmbH - am Freitag veröffentlicht. Es sei an der Zeit, Platz zu machen für neue Formate und Ideen, hieß es. Aufgrund der Pandemie hatte die "Art Bodensee" 2021 und 2020 nicht stattfinden können. Heuer hätte die Messe von 30. Juni bis 3. Juli ein Comeback erleben sollen.