Schließung in Saison 2025/26

Werner Döring, Geschäftsführer der KuGes, bestätigte die Einigung. Lange habe es bei der Stadt keinerlei Bewegung gegeben. So hätte das Land auch Interesse an einem Ankauf gezeigt, das Vorhaben sei aber an den Vorstellungen der Stadt gescheitert. Rund 7,5 Mio. Euro sollen nun in die technische Instandhaltung fließen, weitere zwei Mio. Euro in bauliche Anpassungen, so sei etwa die Öffnung des Foyers in Richtung des Karl-Tizian-Platzes angedacht. "Ich freue mich über das Mitmachen der Stadt", so Döring, der "weder Gewinner noch Verlierer" in der Debatte ausmachen wollte. Bregenz beteilige sich auch an der Baukostensteigerung, wenn auch gedeckelt.

25 Prozent der auf die KuGes entfallenden Mittel werde man aus eigenem Budget finanzieren, 55 Prozent sollen vom Land kommen. Hier erwarte er demnächst den entsprechenden Beschluss der Landesregierung, erklärte Döring. Im Herbst sollen die Arbeiten dann ausgeschrieben werden. Aufgrund der Sanierung wird das Vorarlberger Landestheater in der Saison 2025/26 geschlossen bleiben, auch ein Teil des Spielplanbudgets fließe dann in die Sanierung, zudem werde man auf die alljährliche Opernproduktion verzichten müssen. Allerdings entwickle Landestheater-Intendantin Stephanie Gräve für diese Zeit bereits Ideen für übers Land verteilte, kleinere Produktionen, verriet Döring.