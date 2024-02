In Vorarlberg spielt wieder die Musik: Während der fünf Konzertperioden (drei in Hohenems, zwei in Schwarzenberg) stehen von April bis Oktober 2024 insgesamt 59 Veranstaltungen – 22 Liederabende, elf Klavierabende und 26 Kammerkonzerte – auf dem Programm.

Damit präsentiert sich die Schubertiade in Hohenems und Schwarzenberg auch in ihrer 49. Ausgabe als das weltweit größte Schubert-Festival. Ein besonderes Augenmerk liege auf dem "intimen Charakter" des Festivals, sowie auf musikalischen Darbietungen "in höchster Qualität", heißt es von Seiten der Festivalleitung. Das „Who-is-Who“ der Lied- und Kammermusikwelt würde dafür nach Vorarlberg anreisen. Zudem wolle die Schubertiade jungen Künstler:innen ebenfalls die Möglichkeit bieten, sich dem Publikum vorzustellen.

Das Festival wurde 1976 vom deutschen Opernsänger Hermann Prey gegründet. Zentrale Veranstaltungsorte sind auch 2024 der Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg sowie der Markus-Sittikus-Saal in Hohenems.