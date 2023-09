Michael Kasper wird neuer Direktor des vorarlberg museums

In seiner bisherigen Berufslaufbahn arbeitete er an Projekten wie "Erinnerungsorte an die NS-Zeit", einer Kooperation zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen, oder an dem überregionalen Projekt "Täler in Flammen", einer Wanderausstellung zu Krieg, Politik und Religion im Gebiet des Rätikon und der Silvretta im Jahr 1622. Seine Publikationen setzen sich vor allem mit der Geschichte Vorarlbergs auseinander, dabei bilden der ländliche Raum und die nationalsozialistische Vergangenheit Schwerpunkte. Außerdem ist er für die Organisation der "Vorarlberger Zeitgeschichtstage" und die Tagung "Montafoner Gipfeltreffen" verantwortlich.