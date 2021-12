vorarlberg museum holt 2022 viel Verschobenes nach

Programm wird 2022 nachgeholt

Verschoben wurde auch die geplante Krippen-Ausstellung: "Zur Krippe her kommet" startet nun im November 2022. Weil es der Sammlung des Hauses an Krippen mangelte, vor allem aus der Gegenwart, sprach das Museum die 19 Krippenbauvereine des Landes mit der Bitte an, für das vorarlberg museum Krippen zu bauen.

Mit der kulturellen Vergangenheit Vorarlbergs befasst sich ab 3. Dezember eine Sonderausstellung mit dem Titel "Was uns wichtig ist! Herausforderung Kulturerbe". Das Kulturerbe werde nicht mehr von der Tradition vorgegeben, sondern müsse stetig neu ausgehandelt werden. In der in Zusammenarbeit mit dem Verein "Relevanzen" entstehenden Ausstellung liefern zahlreiche österreichische Künstler einen Beitrag zur Diskussion. Es werde spannend, das Thema aus Sicht der zeitgenössischen Kunst anzugehen, so Rudigier.

Neues im vorarlberg museum

Als weiteres Projekt wird in der Kernausstellung "buchstäblich vorarlberg" der Nachlass des 2016 in Vorarlberg verstorbenen, türkischen Dichters Kundeyt Surdum präsentiert, zudem soll eine Werkauswahl des auf Deutsch publizierenden Autors veröffentlicht werden. Das passe ins Ziel des Museums, Migration sichtbarer zu machen. Großzügig vom Bund unterstützt wird laut Rudigier die Entwicklung einer Kinder-Website, zudem soll ein Buch über die Geschichte Vorarlbergs für Kinder entstehen. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2022 geplant.

In der Forschung widmet sich das vorarlberg museum 2022 dem Funken-Brauchtum, der Tourismusgeschichte, dem römischen Bregenz und den Vorarlberger Barockbaumeistern.