Speeddating mit dem Kino

"Der 14. März war ein disponibler Donnerstag, ohne dass unser kostbares Gerüst der Programmierung gestört wird", gesteht der 49-Jährige lachend zu. Denn eigentlich wurde die heute weltweit renommierte Filminstitution bereits im Februar 1964 von Peter Kubelka und dem mittlerweile verstorbenen Peter Konlechner begründet. Aber der Spielbetrieb startete im März, insofern passt das Ganze schon.

Dabei will man bei den Feierlichkeiten weniger auf Rückschau setzen, denn auf einen Überblick der Gegenwart der Filminstitution. So gibt es etwa Zugang zum Projektorraum, kurze Einblicke in die Arbeitsfelder und -weisen - und nicht zuletzt ein Speeddating mit dem Chef höchstpersönlich. "Wir wollen zeigen, dass das Filmmuseum kein elitärer Ort, sondern niederschwellig ist", lädt Loebenstein ins Stammhaus unter der Albertina: "Wir sind einfach stolz, dass das Filmmuseum mit 60 Jahren immer noch besteht. [...] Wir sind kein Refugium für die letzten Nostalgiker des Analogfilms - also nicht nur -, sondern ein lebendiger Ort, in den auch die Jugend kommt."

Frühpensionsreif sieht man sich deshalb noch nicht - und auch nicht angesichts des Siegeszuges des digitalen Zeitalters. "Es ist zwar eine schöne Utopie gewesen, dass alles digital vorliegt. Das gilt aber nur für bestimmte Bereiche. Ein Filmmuseum kann der Geschichte eines Mediums, das auf eine längere physische als digitale Phase zurückblickt, immer noch weitere Kapitel hinzufügen." Da spiele die konkrete Örtlichkeit abseits der heimischen Couch, an der Filmfreunde zusammenkommen können, eine zentrale Rolle: "Physische Orte wie ein Filmmuseum sind Brenn- und Konzentrationspunkte für eine Auseinandersetzung mit der Filmgeschichte." Und nicht zuletzt hätten Filmmuseen heutzutage die Aufgabe, der sich einstellenden Paralyse angesichts einer allumfassende Verfügbarkeit von Filmwerken im Streaminguniversum Leitplanken der Kuratierung zu setzen.