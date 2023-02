Lugner als Gast von Norbert Hofer am Akademikerball

Der frühere Präsidentschaftskandidat Hofer überraschte mit seinem Gast, Baumeister und Societylöwe Lugner, der 2016 ebenfalls sein Glück versucht hatte, in die Hofburg einzuziehen. Seit dem damaligen Wahlkampf seien sie gute Freunde, erklärte Hofer. Dass der Ball am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine stattfindet, bedauerte Hofer. Der Termin sei aber bereits vor dem Kriegsbeginn festgelegt worden. Lugner meinte dazu, auf der Welt gebe "immer irgendwelche schlechten Ereignisse" - "warum sollen wir, weil die so blöd sind, nicht auf einen Ball gehen", fragte er. Gleichzeitig betonte Lugner auch, dass es eine "Sauerei" sei, was in der Ukraine passiert. Gekommen sei er, weil er vom Dritten Nationalratspräsidenten - einem Freund - eingeladen worden sei.

Nicht mit dabei war FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er befindet sich auf Wahlkampftour für die Kärntner Landtagswahl und sei außerdem "generell kein großer Ballgeher", hieß es aus der Partei im Vorfeld.