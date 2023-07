Beach Party Nights

Tagsüber Sport, abends das Vergnügen – aber nicht auf der Donauinsel: Die Partynächte wurden auf diverse Locations in der Wiener Innenstadt verlagert. Am Mittwoch geht es etwa in die Strandbar Hermann, wo Tanzwütige bei der Ö3 Silent Beach Disco ihre Musik selbst aussuchen können. Die donnerstägliche "Cupra Night" wiederum ist eine Mischung aus Beach Party und Afterwork im Kursalon Hübner beim Stadtpark.