Enden soll die Tour am 25. Juli in Monza in Italien. Im Februar sind den Angaben zufolge auch Konzerte in den USA geplant. Die Termine sollen noch verkündet werden. Es wäre die erste Tour seit der 14-monatigen "The River Tour" (2016/17).

Der allgemeine Vorverkauf für das Open Air im Prater beginnt am 3. Juni, 10.00 Uhr. Via Ticketmaster-Presale sind Karten für 24 Stunden online bereits am 1. Juni, 10.00 Uhr, erhältlich.