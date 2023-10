Christian Thielemann ist nun Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

Christian Thielemann darf sich über eine Ehrenmitgliedschaft der Wiener Staatsoper freuen: Denn die hat er seit Samstagabend inne. Direktor Bogdan Roščić verlieh dem deutschen Stardirigenten Christian Thielemann auf offener Bühne nach der Wiederaufnahme der Strauss-Oper die Ehrung des Hauses am Ring. "Wie immer, wenn eine Ehrenmitgliedschaft zum richtigen Empfänger findet, wird damit sozusagen nur offiziell ausgesprochen, was wir alle hier am Haus längst so empfinden", so Roščić.

Und der so Geehrte erwiderte die Komplimente: "Mit kaum einem Opernhaus bin ich so eng verbunden wie mit der Wiener Staatsoper." Seit seinem Debüt am Pult im Staatsoperngraben 1987 stand Christian Thielemann bis dato 59 Mal an der Spitze des Staatsopernorchesters. Mit Beginn der Saison 2024/25 wird der Dirigent Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in Nachfolge von Daniel Barenboim.