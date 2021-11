Das gilt für den Kulturbereich:

Laut der Verordnung gilt 2G nun überall dort, wo bisher 3G gegolten hat, also etwa in der Gastronomie, im Theater oder bei Konzerten, Sportveranstaltungen oder bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseur. Im Museum und in der Bibliothek muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Teilnehmern gilt 2-G-Pflicht. Bei mehr als 50 Teilnehmern ist Anzeigepflicht bei der Bezirksverwaltungsbehörde bis 1 Woche vor der Veranstaltung sowie die Pflicht zur Ernennung eines/einer Covid-19-Beauftragten und zur Erstellung eines Präventionskonzepts. Bei mehr als 250 Teilnehmern muss eine Veranstaltung durch die Bezirksverwaltungsbehörde bewilligt werden.