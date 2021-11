Werk X

Das Werk X startet mit einem neuen Abenteuer des Kollektivs toxic dreams in den November: Am 3. feiert "The Adventure Of Yoli Balulu And His Gang Of Misfits oder What's Your Story" von Yosi Wanuunu in Wien-Meidling Premiere. Darin will die Hauptfigur der Zivilisation beibringen, "wie man mit der Hilfe von Live-Theaterkunst ein besseres Leben führen kann". Im brut nordwest wiederum begeben sich Performerinnen und Performer rund um Denice Bourbon und Gin Müller am selben Abend in der "Sodom Vienna Revue" auf "die Spuren von Persönlichkeiten, psychischen Orgasmen und Utopien des perversen Wien der roten 20er-Jahre und verqueeren sie mit der Gegenwart". Das Wiener Kosmos Theater macht das abendliche Trio mit der Erstaufführung von "Liebe/Eine argumentative Übung" von Sivan Ben Yishai in der Regie von Anna Marboe voll.