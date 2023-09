FSW-Kund:innenservice: Informationen und Beratung mitten in Wien

Das FSW-Kund:innenservice steht an 365 Tagen des Jahres den Wienerinnen und Wienern telefonisch zur Verfügung, für persönliche Termine stehen die FSW-Beratungszentren zur Verfügung. „Nicht nur die Leistungen für die Wiener:innen passen sich neuen Bedarfen und Anforderungen an. Auch die Art und Weise wie wir interessierte Wiener:innen erreichen können, hat sich geändert: wir gehen aktiv auf die Menschen zu und informieren sie genau dort, wo sie sind: in Einkaufs- oder Gesundheitszentren, bei Banken oder im Sommer im Freibad. Neben der mobilen Beratung, tourt nun der Demenzbus zum zweiten Mal in Wien und setzt ein sichtbares Zeichen um das Thema Demenz aus der Tabuzone zu holen“, erklärt Petra Gottwald, Leiterin des FSW-Kund:innenservice.