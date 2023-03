Einblicke ins Line-Up?

Einblicke ins Line-up wollten sich die Organisatoren in der Pressekonferenz noch nicht entlocken lassen. Die internationalen und heimischen Acts, die an den drei Tagen die diversen Bühnen bespielen werden, sollen Ende Mai bei einem eigenen Termin vorgestellt werden. Also fokussierte man heute auf das Rahmenprogramm. So soll es zusätzlich zum bewährten Sport- und Kinderangebot Neuerungen wie Tanzkurse, Yoga- und Fitnessstunden, Nordic Walking und einen Pop-up-Markt für junge Designerinnen und Designer geben. Das alles werde aber nicht zulasten der abendlichen Auftritte gehen, versicherte Friedrich: "Wir haben nicht vor, das Programm am Abend zu kürzen - ganz im Gegenteil. Sie werden positiv überrascht sein."