Neue Enzis im Wiener MQ: tannengrün und recycelt

Umweltschonende Variante

Auch die neuen Enzis sind nach Ablauf ihrer Lebensdauer wie bisher vollständig recyclebar und bleiben dem Wertstoffkreislauf erhalten. Bisher bestanden die beliebten Hofmöbel aus 100 Prozent Polyethylen. Um den Anteil der Rohmaterialien in der Produktion weiter zu reduzieren und die Umwelt zu schonen, wurde seit längerem an einer geeigneten Recycling-Version der Möbelklassiker gearbeitet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.