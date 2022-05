ethno cineca in Wien: "Soziale Lebenswelten zeugen"

„Wir wollen die Welt aus so vielen Perspektiven wie möglich zeigen. Dieses Jahr stehen Filme aus 36 Produktionsländern am Programm, die Einblick in die Vielfalt kultureller und sozialer Lebenswelten geben“ so die Festivalleitung Marie-Christine Hartig, Martin Lintner und Katja Seidel zum Programm.

Die Österreichpremiere des preisgekrönten Dokumentarfilms Kash Kash – Without feathers we can’t live eröffnet die diesjährige Ausgabe in Anwesenheit der Filmemacherin Lea Najjar.