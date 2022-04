Festival du Film Francophone: 26 französische Filme in Wien

So sind etwa der diesjährige kanadische Oscar-Beitrag "Les Oiseaux Ivres" oder das Schweizer Drama "Olga" über eine 15-jährige Turnerin aus der Ukraine zu sehen. Mit "La Nuit des Rois", der im Gefängnis von Abidjan spielt, wird erstmals ein Film aus der Elfenbeinküste gezeigt. Auch bekannte Schauspielgrößen sieht man auf der Leinwand - etwa Juliette Binoche in "Ouistreham" und Léa Seydoux in "Tromperie". Am Freitag, den 29. April, gibt es nach zwei Jahren covidbedingter Pause außerdem wieder eine Kurzfilmnacht.