Buntes Programm

Zu der Ausstellung in der Eschenbachgasse, an der über 20 Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind, kommen etwa ein Discourse Day im Volkskundemuseum zur postmigrantischen Geschichtsschreibung in Österreich, eine Lesung im Tanzquartier Wien mit dem deutschen Autor Fikri Anıl Altıntaş und die Comedy-Show "Ketchup, Mayo und Ajvar - Die sieben Sünden des Ausländers" mit Toxische Pommes im Theater Akzent.

Am Freitag wird u.a. eine Stadtführung "Die 'Türkische' Melange" angeboten. Einige Workshops sowie die Foodtour "Karavan∙ess∙erai: Storytelling durch Essen" am Brunnenmarkt sind bereits ausgebucht. Eine Abschlussveranstaltung im MAK mit u.a. einer Lecture Performance von Nadir Nahdi beendet am Sonntag (12.11.) ab 18 Uhr das Festival.