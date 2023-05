Pop-und Jazz-Konzerte auf großer Leinwand

Abseits der Klassik kann man sich ebenfalls auf einige Highlights freuen: Grammy-Preisträger Gregory Porter, Popstar Rita Ora, Pop-Rock-Band One Republic, oder „Unholy“-Star Sam Smith sind nur einige der Namen, die heuer vertreten sind. Neben Florence + the Machine stehen etwa auch Lewis Capaldi, Sting, die Black Eyed Peas, Lady Gaga und Tony Bennett am Programm.

Um das 50-jährige Jubiläum des Albums „The Dark Side of The Moon“ zu würdigen, zeigt das Film Festival außerdem Pink Floyds Konzert "Delicate Sound of Thunder". Queen-Fans hingegen werden sich auf die Ausstrahlung des großen Tribute-Konzerts freuen, das wenige Monate nach Freddy Mercurys Ableben von Metallica, Annie Lennox, Elton John, David Bowie und vielen weiteren abgehalten wurde. Und auch Musiklegende Bob Marley wird auf der Leinwand 2023 zu sehen sein.