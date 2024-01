Formel 1-Ausstellung kommt in die METAStadt

"Nach dem Erfolg unserer ersten Formula-1-Ausstellung in Madrid freuen wir uns sehr, Wien als zweiten Veranstaltungsort für diese innovative Show anzukündigen. Österreich hat eine bedeutende Geschichte mit der Formula 1, daher freuen wir uns, dieses Spektakel in die Hauptstadt zu bringen", so Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, via Aussendung.

In sechs Ausstellungsräumen auf über 3.000 Quadratmetern sollen die Besucher:innen in die Welt der Formel 1 eintauchen: Von besonderen Momenten in der Geschichte der Formel 1, über die bedeutendsten Fahrer und Rennen, bis hin zur Formel 1-Fabrik und neu vorgestellten Innovationen sowie Zukunftsvisionen wird hinter die Kulissen des Sports geblickt. Auch warten einige interaktive Stationen.

Rund um die Eröffnung haben sich hochkarätige Gäste angesagt, auch Vertreter des Formel-1-Managements werden Wien zu diesem Zweck einen Besuch abstatten

Tickets sind bereits erhältlich: