Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wird in Wien an einer zentralen Location via Liveübertragung miterlebt werden können. Am Rathausplatz soll es bei freiem Eintritt eine "Fan-Arena" mit Public Viewing geben, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag mit. Zu sehen sein werden die Spiele der ÖFB-Elf und die Finalpartien.

Am Rathausplatz findet im Sommer auch das Filmfestival statt, das vom Stadt Wien Marketing organisiert wird. Dieses hat nun eine Kooperation mit Servus TV, dem offiziellen Medienpartner der Euro 2024 in Österreich, geschlossen. Damit startet vor dem Festival schon die Fan-Arena - also mit dem ersten Match gegen Frankreich am 17. Juni. Am Rathausplatz werden zumindest sechs Spiele live zu sehen sein.