Ein Autor und sein Töpferhandwerk

Edmund de Waal wurde 1964 in England geboren. Er ist nicht nur als Autor, sondern auch als Künstler tätig. Tatsächlich war der Brite Professor für Keramik an der University of Westminster in London. Seine Familiengeschichte ist eng mit seinem Schaffen als Kreativer verwoben. Das Werden seiner berühmten Familie Ephrussi beschreibt er nicht nur in seinem Bestseller von 2010, sondern gibt ihm auch in seiner Töpferkunst Raum.

Jene ist stark beeinflusst von der japanischen Keramik, deren Eigenheiten de Waal bei einem zweijährigen Arbeitsstipendium im Mejiro Ceramics Studio in Tōkyō lernte. Kein Wunder also, dass in "Der Hase mit den Bernsteinaugen" die Geschichte mit Hilfe von Netsukes - japanischen Mini-Schnitzereien - erzählt.