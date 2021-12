Keine Anmeldung nötig

Die Straßenbahn wurde für diesen Zweck extra umgebaut. Sie verfügt über einen Empfangsbereich und zwei getrennte Warte- und Impfbereiche. Für Ablauf, Impfstoff und Expert*innen vor Ort zeichnet sich die MA 15 verantwortlich.

Um die kostenlose Grippeschutzimpfung in der Impf-Bim in Anspruch zu nehmen, ist keine Anmeldung notwendig. In der Impf-Bim besteht auch die Möglichkeit sich eine COVID-19 Schutzimpfung verabreichen zu lassen.