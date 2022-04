LobauBleibt-Bewegung veranstaltet Kulturfestival im Camp

Trotz der Räumung des Protestcamps gegen die geplante Wiener Stadtstraße in der vergangenen Woche wollen Aktivisten und Aktivistinnen nicht aufgeben - und tun ihren Widerstand nun mit einem Kulturfestival kund. An drei Sonntagen (17. und 24. April sowie 15. Mai) wartet "Kultur statt Beton" im Camp in der Anfanggasse in Wien-Donaustadt mit einem Programm bestehend aus Kindertheater, Konzerten, Lesungen, Workshops und Kino auf.