Die Wiener Bühnenlandschaft bekommt Zuwachs in der Peripherie: In der Seestadt Aspern soll Mitte Februar 2022 mit der "Kulturgarage" ein neues Kultur- und Veranstaltungszentrum nördlich der Donau öffnen, das rund 450 Personen Platz und vor allem "professionelle Theater- und Musiktheaterproduktionen zu erschwinglichen Preisen" bieten soll, wie am Donnerstag per Aussendung angekündigt wurde.