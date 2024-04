Der fünfte Kultursommer Wien geht heuer u.a. in der Großfeldsiedlung in Floridsdorf, dem Hyblerpark in Simmering und dem Wilhelmsdorfer Park in Meidling über die Bühne. Damit wird das Ziel des Festivals unterstrichen, Kulturprogramm auch in äußeren Teilen der Stadt anzubieten und die Lebensqualität in den Bezirken zu steigern. Außerdem folge kulturaffines Publikum den Pop-up-Bühnen in die Bezirke und lerne so neue Teile der Stadt kennen, hieß es in einer Aussendung.