Magdas Hotel: Umzug & Crowdfunding für Grätzl-Garten

Klimafreundliche Hotellerie

Nun will der Betrieb einen nächsten Schritt in Richtung klimafreundliche Stadthotellerie wagen: Noch 2022 wird das Hotel in die Ungargasse 38 im dritten Bezirk ziehen. Zum Grundstück gehört auch ein 400 Quadratmeter großer Parkplatz, der zu einem Garten umfunktioniert werden soll.

Hierfür haben die BetreiberInnen eine Crowdfunding-Kampagne (von 6. April bis 5. Mai) ins Leben gerufen. Denn “nachhaltiges Bauen ist in Wien gar nicht so einfach”, heißt es auf StartNext: “Für das Auflassen der privaten Stellplätze muss das magdas laut Gesetzgeber 192.000 Euro zahlen oder Ersatzparkplätze anmieten, obwohl das Hotel in U-Bahn-, Straßenbahn- und Bahnhofsnähe ist."