Es ist weder Kindergarten, noch -krippe, noch Kosmetik-, noch Fitnessstudio: “Mothers Only” (MO) ist alles auf einmal! Der “Mother Membership Club” vereint nämlich Elemente von all den aufgezählten Einrichtungen. Gründerin Julia Zeman will so einen einzigartigen Ort erschaffen, in dem die Bedürfnisse der Mütter sowie der Kleinkinder (0 bis 4 Jahre) gleichermaßen berücksichtigt werden.