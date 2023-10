MQ-Fassadenbespielung zu Ehren von Fischer von Erlach

Ein pompöser Pferdestall als Display für zeitgenössische Kunst: Das Wiener Museumsquartier - MQ - klinkt sich in die Würdigungen für Johann Bernhard Fischer von Erlach ein, dessen Todestag sich heuer zum 300. Mal jährt. Ab sofort zeigt sich ein kleiner Teil der Hauptfassade des Kulturareals, das in den ehemaligen, vom Barockmeister erbauten kaiserlichen Hofstallungen untergebracht ist, in ungewohnter Optik. Sechs halbrunde Nischen werden mit Skulpturen bespielt.