Eingefleischte Fans der Filmwelt lassen sich den glamourösen Abend nicht entgehen. Was aber tun, wenn die persönliche Einladung ins Dolby Theatre nicht im Postkastl eingetrudelt ist? Natürlich kann man sich die Live-Übertragung in den eigenen vier Wänden anschauen. Das kann aber anstrengend werden, da diese bei uns am 13. März um 2 Uhr (MEZ) früh startet. Ergo: Die Einschlafgefahr ist recht hoch.

Wir empfehlen deshalb den gemeinschaftlichen Genuss der Academy Awards – wie passend also, dass in Wien einige Kinos die Übertragung live aus Hollywood zeigen. Allen voran das Gartenbaukino, wo die “Oscarnacht” längst zum Kultevent geworden ist.

Nominierte Filme im Gartenbau

Die “Nacht” beginnt hier aber schon tagsüber. Genauer gesagt um 12:00, wenn der erste von fünf Oscar-nominierten Filmen anläuft. Heuer sieht das Programm wie folgt aus:

12:00 Uhr, “Everything Everywhere All at Once”

15:00 Uhr, “Aftersun”

17:00 Uhr, “All the Beauty and the Bloodshed”

19:15 Uhr, “Tár”

22:15 Uhr, “The Whale”

Nach dem letzten Film beginnt das Live-Programm des Abends und damit auch die Übertragung aus Los Angeles. Dieser Teil der Veranstaltung ist kostenlos; Zählkarten gibt es ab 23:30 Uhr an der Kassa des Gartenbaukinos.

Wer einen guten (und vor allem garantierten!) Sitzplatz für die Oscarnacht in Wien will, sollte sich Tickets für “The Whale” besorgen, den letzten Film vor Start der Übertragung. Und nicht verzagen, wenn nur noch Plätze in den weniger beliebten Reihen übrig sind – nach dem Abspann nimmt im Saal sowieso “das große Umsetzen” seinen Lauf.

Vielseitiges Rahmenprogramm

Damit das Publikum nicht in den Sesseln einnickt, gibt es zahlreiche Programmpunkte, die durch den Abend führen. Allen voran die klassische Oscar-Wette, mit der die Filmfans ihr Gespür für die Branche testen können. Seit einigen Jahren gibt es außerdem das Oscar-Bingo vom Filmpodcast "Flip the Truck", bei dem die lustigsten (und wiederkehrenden) Momente der Verleihung zelebriert werden.

Wer es zudem bis in die frühen Morgenstunden aushält, bekommt ab ungefähr drei Uhr ein Frühstückssackerl überreicht, auch für frischen Kaffee ist gesorgt.