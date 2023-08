Ciao Freiluft? Neue Winter-Edition ab November

Wer nicht bis zur Sommersaison 2024 warten kann, darf sich glücklich schätzen: Freiluft bleibt auch in den kalten Wintermonaten bestehen. Kühle Drinks werden dann zwar nicht mehr bei Sonnenschein im Liegestuhl ausgeschenkt, ab 23. November stehen stattdessen saisonale Schmankerln wie Punsch, Glühwein, heißen Cocktails, Champagner und andere kulinarische Köstlichkeiten auf der Karte.

Passend zur Jahreszeit wird in der Location sowohl ein Pop-Up-Weihnachtsmarkt als auch eine Eisstockbahn in das Konzept integriert. Eine Afterwork-Idee mit den Kolleg:innen in der kühlen Jahrezeit!