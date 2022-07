Von 28. bis 31. Juli ist die heimische Musikszene zu Gast am Karlsplatz – und rundherum. Diesen Sommer gilt das Motto (wie bei so vielen Veranstaltungen): “Ein Fest wie früher.” Deshalb ist es nicht verwunderlich, das mehr als 50 Acts heuer am Wiener Popfest Konzerte spielen werden. Außerdem sind zur Seebühne am Karlsplatz weitere Locations dazugekommen.