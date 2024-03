Wiener Otto Wagner Postsparkasse entdecken

Der durch ein gewölbtes Glasdach erhellte, 554 Quadratmeter große Kassensaal der alten Wiener Otto Wagner Postsparkasse im ersten Bezirk strahlt über mehr als 100 Jahre nach seiner Schöpfung noch Modernität und Eleganz aus. Es ist "einer der meistfotografierten Innenräume der Stadt", erzählte die Fremdenführerin Veronika Jantsch. Es ist ein steril, aber auch sakral anmutender Raum mit natürlichem Licht. Dahinter versteckt sich die für den österreichischen Architekten typische Wirtschaftlichkeit, erklärte Richard Kurdiovsky. "Tageslicht ist gratis", betont der Kunsthistoriker und Wagner-Experte. Auch der Boden in der Halle ist aus semi-opakem Glas, damit das Tageslicht bis in die Schließfächer in der unteren Etagen dringen kann. "Bei Wagner ging es immer auch um die Zweckmäßigkeit."

Von dieser Zweckmäßigkeit kann man sich ab 15. März selbst ein Bild machen. Die Bundesimmobiliengesellschaft, die das Baurecht für die Otto-Wagner-Postsparkasse 2020 erworben hat, will das 1904 bis 1912 errichtete Architekturjuwel, ein Schlüsselwerk der Wiener Moderne, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und bietet Führungen durch die Große Kassenhalle, den kleinen Kassensaal, die ehemaligen Direktionsräume und die Schließfachanlagen an.