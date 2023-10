Das ausgefallene Objekt war bereits im alten Pratermuseum zu bestaunen. Laut Schwarz werden im Nachfolgebau aber rund ein Drittel der Stücke neu zu sehen sein, wenn auch manche nur digital. "Es wird sich viel bewegen und drehen", freute sich Winkler. Das Publikum wird allein an rund 50 Tieren - darunter ein Löwe, der per Bewegungsmelder zum Brüllen gebracht werden kann -, ebenso vorbeispazieren können wie an der Nachstellung eines Flohzirkus', an einem Ringelspielbaum in Form einer Fortuna-Figur, an Eintrittskarten, Fotografien und anderen Zeugnissen von Spektakeln wie den frühen Themenpark "Venedig in Wien" von 1895. Die Rolle des Praters in der Malerei, in Film, Literatur und Musik wird außerdem hör- und sichtbar gemacht. Und den Dynastien der Fahrgeschäftbetreiber soll ebenfalls Tribut gezollt werden.