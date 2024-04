Wer spielt mit?

Schon recht früh war das Gerücht durchgesickert, dass Quentin Tarantino Brad Pitt eine Rolle in "The Movie Critic" angeboten haben soll. Wie mehrere Branchendienste übereinstimmend berichten, hat der zuletzt vor allem als Produzent tätige Pitt das Angebot angenommen. Für die geplante Hauptrolle soll Pitt jedoch aufgrund seines Alters nicht infrage kommen.

Laut Hollywood-Insider Daniel Richtmann steht Paul Walter Hauser nun für die Hauptfigur in Tarantinos finalem Projekt zur Debatte. Dieser hat sich als Nebendarsteller einen Namen gemacht und war etwa in Filmen wie "I, Tonya", "BlacKkKlansman" und "Da 5 Bloods" zu sehen. Zuletzt trat er in den Apple TV+-Serien "The Afterparty" und "In with the Devil" auf.