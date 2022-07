Die Rolling Stones haben am Mittwoch in Madrid ihre Europa-Tour “Sixty” anlässlich ihres 60-jährigen Bühnenjubiläums gestartet, die sie auch nach Österreich führt.

Am Freitag, dem 15. Juli, werden Tausende Fans im Ernst-Happel-Stadion erwartet, um mit Mick Jagger und Co. Hits wie “Honky Tonk Women” oder "(I Can't Get No) Satisfaction" zu singen. Als Verstärkung für den Abend hat sich zudem die heimische Popband Bilderbuch angekündigt (sie von Jagger himself als Support für das Wien-Konzert ausgesucht wurden!). Wer dabei sein möchte: Noch gibt es Restkarten.