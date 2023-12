Von Pop bis Klassik

Das musikalische Bühnenprogramm im Rest der Stadt deckt zahlreiche Genres von Pop, Rock, Disco, Latin und Soul ab. Auf der Freyung etwa gastieren die Bad Powells, die Dancefloor-Hits erklingen lassen werden. Alternativere Pop-Melodien verbreitet die Band Hope Will Lead am Stephansplatz. Auf der Kärntner Straße wiederum geben sich diverse DJs ein Stelldichein.

Es geht aber auch traditionell und klassisch: Der Graben verwandelt sich am Silvestertag am Nachmittag einmal mehr zu Europas größten Ballroom. Dort können quasi in letzter Minute Walzer-Tanzkurse absolviert werden.

Ein Programmpunkt fehlt erneut, und das mit voller Absicht: das Feuerwerk. Mensch, Tier und Umwelt zuliebe werde darauf verzichtet, teilte das Stadt Wien Marketing mit. Anstelle großer pyrotechnischer Darbietungen wird es am Rathausplatz eine achtminütige Lasershow zu den Klängen des Donauwalzers geben. Besucher, die selbst Raketen und Böller auf den Pfand mitbringen möchten, seien gewarnt. Sie krachen zu lassen bzw. abzuschießen, ist strikt verboten.

Wer nach dem langen Feiern auch am ersten Tag des Jahres in der Stadt öffentlich Musik lauschen möchte, wird am Stephansplatz und am Riesenradplatz fündig: Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird live dort übertragen.