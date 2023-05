Autofahrer:innen, aufgepasst: Am Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai, werden Veranstaltungen für regen Publikumsandrang zur Wiener Stadthalle und Verzögerungen auf den Straßen rund um die Location sorgen, heißt es von Seiten des ARBÖ.

Am Samstag gastiert ab 14 Uhr und 19:30 Uhr sowie am Sonntag ab 13 Uhr die Pferde-Show "Cavalluna - Geheimnis der Ewigkeit" in der Halle D, ebenso am Sonntag ab 13 Uhr.

Nur einen Steinwurf entfernt, in der Halle E, findet auf rund 1.800 Quadratmetern die "Wildstyle & Tattoo-Messe" statt. Jeweils ab 12 Uhr sowohl am Samstag als auch am Sonntag können sich Interessierte über die neusten Trends im Bereich Accessoire, Fashion, Piercing, Schmuck und Tattoo informieren.

Hungrige Messebesucher und Show-Besucher ebenso wie Gourmets können am Freigelände (so das Wetter mitspielt) vor der der Halle E am Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr kulinarische Köstlichkeiten wie brasilianische BBQ-Spieße, Energetsburger, Flammlachs oder original ungarischen Baumkuchen genießen.