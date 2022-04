Tag der Roma: Vielfältiges Programm in Wien

Wunsch nach Mahnmal in Wien

Dass es in Wien immer noch keine Gedenkstätte oder Mahnmal für die im Zweiten Weltkrieg ermordeten Roma und Sinti gibt, ist der Festival-Leitung ein Dorn im Auge. 2016 hätten die Grünen in der Bezirksvertretung Floridsdorf dafür einen Antrag gestellt, dieser sei lediglich von der FPÖ abgelehnt worden. Das Festival verstehe sich auch als "temporäre Gedenkstätte und als Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Denkmal", heißt es in der Aussendung. Am 23. April wird bei einem Roundtable im Amerlinghaus über ein Mahnmal in Wien diskutiert.