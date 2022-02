Die Jeunesse bietet dem Pop in Wien eine neue Bühne: im Rahmen des „Tandem Songwriter Festivals“ performen im neu geschaffenen Format des Tandem-Konzerts in zwei 2-Tages-Blöcken immer zwei Acts an einem Abend, sodass ein kleines Festival, aber feines Festival im Wiener Reaktor (Geblergasse 36-40, 1170 Wien) entstehen soll.

Die Premiere war ursprünglich für vergangenen Dezember geplant und wird nun im März und Juni 2022 nachgeholt.