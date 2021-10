Neuer Fokus und Programmpunkte

Dieses offene Gespräch führt das This Human World von 2. bis 12. Dezember in Wien fort. In vier teilnehmenden Kinos (Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Top Kino und Schikaneder) wird auch jenen ein Raum geboten, die oft nicht gehört oder gesehen werden. Der Fokus liegt heuer auf Themen wie Arbeitsrecht und Arbeitswelten, Lebens- und Wohnraum sowie institutionelle Gewalt und Widerstandsformen.

Belinda Kazeem-Kamiński, Wiener Autorin und Künstlerin, kuratiert außerdem einen Programmblock mit vier Schwerpunkten, die das Erbe einer kolonialen Vergangenheit freilegen. Ebenfalls neu ist, dass bei dem SchülerInnen-Kurzfilmwettbewerb erstmals Beiträge außerhalb Europas eingereicht wurden.