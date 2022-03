Am 4. März hat die Ausstellung "Reiner Riedler – This Side of Paradise" in der WestLicht Fotogalerie ihre Eröffnung gefeiert. Auf seinen insgesamt zwölf Reisen durch die Ukraine (von 1990 bis 2014) hat Reiner Riedler eine tiefe Verbundenheit zu dem Land und seinen Bewohner:innen entwickelt. Aus Solidarität mit den Opfern der russischen Aggression hat er sich spontan entschlossen, die gesamte in der aktuellen WestLicht-Ausstellung "This Side of Paradise" gezeigte Werkgruppe Ukraine für die Nothilfe der Caritas zur Verfügung zu stellen.